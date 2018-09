in foto: Incendio sulla Roma – Civitavecchia: camion in fiamme

Incendio sull'autostrada Roma – Civitavecchia. Un camion che trasportava legname ha preso fuoco nella notte, a causa di un guasto. E' successo ieri, venerdì 28 settembre, intorno alle ore 23.30. Il mezzo pesante si trovava in viaggio all'altezza del casello Civitavecchia Sud. A dare l'allarme il conducente del veicolo che si è accorto di un'anomalia e si è fermato nella corsia d'emergenza per verificare cosa stesse succedendo. Secondo le informazioni apprese, il camion avrebbe preso fuoco dopo pochi minuti, generando forti bagliori nel buio, che hanno allertato gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, divampato all'interno dell'abitacolo ma che avrebbe presto raggiunto anche il carico se non avessero agito in fretta. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi del caso. Il conducente del mezzo pesante sta bene, non sono stati fortunatamente coinvolti nelle fiamme altri veicoli e non ci sono feriti.