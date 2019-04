in foto: Cos’è rimasto della Cattedrale di Notre Dame

Dopo le parole della sindaca Virginia Raggi, anche il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, ha voluto esprimere vicinanza ai cittadini di Parigi e al popolo francese in generale per quanto sta accadendo alla cattedrale di Notre Dame, avvolta dalle fiamme dal tardo pomeriggio di ieri. "Le notizie che arrivano da Parigi sono semplicemente terribili. Notre Dame, la principale cattedrale di Francia, uno dei luoghi che hanno fatto la storia della Francia e dell'Europa intera, un simbolo che parla di bellezza e della cultura francese all'immaginario di intere generazioni, sta andando in fiamme", scrive il vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma Capitale. Per Bergamo "le immagini che vediamo sono impressionanti, tragiche, tristi. Il pensiero corre all'inestimabile patrimonio che tutti noi stiamo perdendo, e di quanto si riuscirà a recuperare. Mi auguro che il fuoco non divori tutto, e che sia possibile restituire Notre Dame ai francesi e a tutto il mondo. Presto per le analisi e le considerazioni, se non quella che fatti come questo ci fanno capire quanto questi luoghi siano importanti e fragili, e quanto facciano parte dell'anima stessa delle città in cui sono radicati. E di quella di noi tutti". "Roma abbraccia Parigi. Le immagini dell'incendio nella cattedrale di Notre Dame fanno davvero male. I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi. Sostegno alla sindaca Anne Hidalgo in questo terribile momento", le parole della sindaca Raggi in un post pubblicato su Twitter.

L'incendio a Notre Dame domato nella notte: salva la croce e il ‘tesoro'

L'incendio alla cattedrale di Notre Dame è stato domato nella notte. Fortunatamente lo scheletro della cattedrale è integro, mentre tutti gli interni e il tetto in legno sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei pompieri di Parigi, ha riferito che "tutte le opere d'arte della sezione ‘tesoro' sono state salvate". I vigili sono tuttora sul posto per monitorare il sito, verificare che non ci siano altri focolai residui e che la struttura sia stabile. Stando a quanto sia apprende, si sarebbero miracolosamente salvati anche la Croce e l'Altare centrale della chiesa.