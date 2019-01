in foto: Getty Images

Un principio di incendio è divampato nella notte nel reparto di Oncologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Un paziente di 60 anni è morto mentre stava fumando una sigaretta che, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, sarebbe caduta sul letto, dal quale sarebbero partite le fiamme. I medici al momento ipotizzano che l'uomo sia deceduto per cause naturali. Si tratta infatti di un paziente, malato in stato terminale e in ossigenoterapia. A dare l'allarme il personale sanitario del nosocomio che ha chiamato immediatamente i pompieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il reparto. Presente anche la Polizia che sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare chiarezza sul caso. Da un primo esame sul corpo della vittima sono presenti solo due bruciature. Probabilmente la sigaretta accesa gli è accidentalmente caduta di mano e il materasso ha preso fuoco.