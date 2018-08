in foto: L’incendio a Guidonia (foto di Carminemaria Masini via Facebook)

Paura nella notte a Guidonia, vicino Roma, per un vasto incendio divampato all'interno del Car, il Centro agroalimentare di Setteville. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 21 all'interno del magazzino alimentare cash and carry Majorana, che si trova in viale della Tenuta del cavaliere. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile: dal padiglione in fiamme si è levata un'alta colonna di fumo visibile anche da chilometri di distanza. Molti i residenti della zona che, preoccupati, hanno pubblicato le foto del fumo sui social network. Per fortuna, considerando anche che alle 21 il centro era chiuso, non risulterebbero persone ferite o intossicate. Restano da chiarire i motivi del rogo: gli accertamenti dei vigili del fuoco dovranno capire in particolare se l'incendio possa essere di natura dolosa. Il Car, Centro agroalimentare Roma, che si trova a 20 chilometri dalla Capitale, è una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ittici, dove ogni giorno si recano migliaia di commercianti.