Paura nel pomeriggio di oggi – sabato 20 gennaio – nel palazzo occupato al civico 198 di viale delle Province al quartiere Nomentano, dove è divampato un incendio. Il grande stabile, che una volta ospitava gli uffici dell'Inpdai, è occupato dal 2012 e all'interno hanno trovato casa circa 150 famiglie la maggior parte di cittadini di origini straniera.

Gli occupanti, organizzati con la sigla Blocchi Precari Metropolitani, negli anni hanno trasformato gli uffici in abitazioni. E proprio in una di queste piccole case dove vive una famiglia, è divampato il rogo che è stato spento da due squadre e un'autoscala dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Il piccolo appartamento è stato interdetto all'uso mentre il resto dell'edificio non ha registrato danni. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati.