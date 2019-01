in foto: Incendio nel palazzo dell’ex centro direzionale Alitalia alla Muratella (Foto Facebook)

Paura a Roma dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 gennaio, un incendio è divampato all'interno dell'edificio abbandonato dell‘ex centro direzionale Alitalia in via Alessandro Marchetti, alla Muratella, Roma. I passanti hanno visto le fiamme ardere tra il terzo e quarto piano della struttura. Dalle finestre usciva un'alta colonna di fumo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio che ha danneggiato i locali in cui è divampato e parte dell'edificio esterno, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato il rogo. Non si esclude nessuna pista. A commentare l'accaduto, Valerio Garipoli, capogruppo FdI nel Municipio XI: “Una nota agli uffici e un’interrogazione al minisindaco per una verifica delle cause e delle modalità del rogo” si legge in un post pubblicato su Facebook.