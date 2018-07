in foto: Foto Facebook, il set di Roma antica in fiamme

Colonne avvolte dalle fiamme e antichi antichi palazzi distrutti. Sembra di rivivere il grande incendio di Roma divampato nel 64 dopo Cristo al tempo dell'imperatore Nerone. Ma non si tratta né di un viaggio nel tempo, né delle riprese di un kolossal americano. Questa notte, intorno all'una, è divampato un rogo che ha distrutto gran parte della scenografia dell'antica Roma all'interno degli studios di Cinecittà, periferia sud est della Capitale.

In fiamme il set creato per la serie Hbo ‘Rome'

L'incendio, di cui sono ignote per ora le cause, è divampato in via Vincenzo Lamaro. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di autobotti, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Non risultano feriti. Stando a quanto si apprende, il set distrutto si estendeva su una superficie di oltre quattro ettari ed era stato creato nel 2005 per la serie della Hbo ‘Rome'. Le fiamme hanno distrutto anche la Basilica Aemilia, una struttura di 1500 metri quadrati, che permetteva di ospitare fino a 1.200 persone per eventi e cene durante l'anno. La scenografia di Roma era stata utilizzata per sfilate di alta moda nei giorni scorsi.

Per il momento non sono chiare le cause che hanno provocato l'incendio. Gli investigatori non sanno ancora se si tratta di un incendio di origine naturale o di origine dolosa.