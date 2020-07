in foto: Incidente sull’Autostrada A1

Mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 532 dell'Autostrada A1 nei pressi di Fiano Romano, a nord di Roma. Autostrade per l'Italia informa che il tir ha preso fuoco poco prima delle 15 di oggi, venerdì 3 luglio. A causa dell'incendio è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli. In pratica, quindi, le automobili sono costrette ad imboccare la diramazione Roma Nord che porta sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Traffico bloccato, tratto chiuso

Al momento, come si vede dalla webcam installata sul bivio tra l'A1 e la diramazione Roma Nord in direzione Napoli, il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione di Napoli e 2 chilometri in corrispondenza del bivio di Roma Nord. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Roma Nord, Autostrade per l'Italia consiglia di "proseguire lungo il G.R.A. in direzione Napoli e rientrare in A1 alla barriera di Roma Est o alla barriera di Roma Sud".

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Non è chiara ancora la dinamica e non sono chiare le cause dell'incendio. Per il momento non si registrano feriti e non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri mezzi.