in foto: Incendio su via Flaminia (Foto Facebook)

Incendio in via Flaminia Nuova a Roma, dove stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo è divampato poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 9 giugno. A prendere fuoco delle sterpaglie nei pressi del deposito Atac di Grottarossa, nel quadrante Nord della Capitale. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che transitando in zona hanno notato le fiamme e un'alta colonna di fumo levarsi verso il cielo. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che ha lavorato per domare le fiamme. Una volta estinto l'incendio, l'area è stata messa in sicurezza. Presenti durante le operazioni di spegnimento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno gestito la viabilità per la sicurezza degli automobilisti, agevolando il lavoro dei pompieri. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code lungo via Flaminia Nuova all'altezza di via di Grottarossa a causa dell'incendio in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Traffico sulla Pontina, chiusa corsia di sorpasso

Traffico lungo via Pontina all'altezza di Castel Romano al chilometro 24, per un incidente stradale avvenuto stamattina, che ha coinvolto due veicoli a seguito del quale uno si è ribaltato, in cui è rimasta ferita una donna, soccorsa e trasportata in ospedale. La corsia di sorpasso è stata momentaneamente chiusa al transito dei mezzi, fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi della polizia stradale.