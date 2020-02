in foto: L’intervento dei vigili del fuoco nell’appartamento di via di Donna Olimpia

Incendio in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13 di oggi, martedì 25 febbraio, all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo, all'altezza del civico 6. A dare l'allarme i residenti, che hanno chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono arrivate due squadre dei pompieri inviate dalla sala operativa del Comando di Roma, che hanno lavorato per domare le fiamme, con l'aiuto dell'Autoscala del Carro Teli e del Funzionario di Servizio.

Vigili del fuoco salvano un settantenne

I vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento hanno salvato dalle fiamme un uomo di settant'anni, per poi consegnarlo nelle mani del personale sanitario del 118 giunto sul posto. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie per intervenire sulle varie ustioni riportate su diverse parti del corpo.

Accertamenti in corso

Presenti oltre ai pompieri, gli agenti della Polizia di Stato, i vigili urbani, con pattuglie del Gruppo Monteverde e i tecnici Italgas. Una volta domanto l'incendio, i vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'abitazione per verificarne l'agibilità, riscontrando i maggiori danni in cucina e su alcuni mobili della casa. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l'incendio.