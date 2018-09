in foto: Il palazzo evacuato per l’incendio in via della Scrofa al centro di Roma (Foto Twitter)

Incendio in via della Scrofa, in pieno centro a Roma. Un edificio è stato evacuato per un principio d'incendio divampato in un appartamento al civico 67, sopra all'ufficio delle Poste Italiane. È successo questa mattina 20 settembre. A dare l'allarme diverse persone che hanno notato del fumo provenire dal palazzo e si sono preoccupate per la sicurezza dei residenti, chiamando i pompieri. A provocare l'incendio pare sia stato un cortocircuito causato dal un guasto di un'apparecchiatura elettronica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno evacuato in via precauzionale l'edificio e spento le fiamme.

Presenti anche gli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale che hanno diretto il traffico per agevolare l'arrivo e l'intervento dei mezzi di soccorso. Secondo le informazioni apprese non ci sarebbero né feriti, né intossicati. Sono in corso gli accertamenti del caso per verificare le condizioni del palazzo per concedere alle persone di ritornare nelle loro abitazioni senza correre rischi.