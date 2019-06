in foto: Incendio in villa a Sabaudia: è stata set di molti film di successo

Incendio questa mattina in una delle lussuose ville che si trovano sul lungomare di Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito tentato di spegnere le fiamme divampate all'interno di una dependance nei pressi del corpo centrale dell'abitazione. Stando a quanto riportano le cronache locali, in attesa dell'arrivo dei pompieri è stato fondamentale, per evitare il peggio, l'intervento di alcuni volontari della protezione civile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Forestali. Non si segnalano feriti o intossicati.

La villa utilizzata come set per molti film

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la bellissima villa affacciata sul mare e sulle dune della spiaggia di Sabaudia è stata utilizzata come set di molti film di grande successo. All'interno dell'abitazione, infatti, sono state girate scene del film ‘Immaturi' con Raul Bova e Ambra Angiolini, del film ‘Non ti muovere' di Sergio Castellitto e anche de ‘Il mio miglior nemico' dell'attore e regista romano Carlo Verdone. Grazie all'intervento di due autobotti dei pompieri la struttura principale della villa non dovrebbe aver riportato danni. Ancora sconosciute restano, per il momento, le cause dell'incendio. Secondo quanto riporta il quotidiano locale SabaudiaInforma, la villa si trova verso Torre Paola e precisamente in Strada Lungomare Pontino al civico 118.