in foto: I vigili del fuoco nell’appartamento

Un principio d'incendio è divampato in un'abitazione di San Felice Circeo, Comune della provincia di Latina. È successo questa mattina, 19 luglio, intorno alle ore 10.30. Le fiamme sono divampate in cucina e hanno coinvolto alcuni elettrodomestici. Nella stanza si è diffusa una grande quantità di fumo che ha reso l'aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono entrati all'interno della casa in via Monte Circeo, borgo Montenero. A dare l'allarme diverse segnalazioni che hanno avvisato di fiamme presenti all'interno delle mura domestiche.

I pompieri una volta entrati nell'appartamento, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno impedito che le fiamme si propagassero nelle altre stanze e intaccassero la struttura, con il rischio di provocare gravi danni. Secondo le informazioni ricevute non sono state fortunatamente coinvolte persone. Le fiamme sono state domate in breve tempo con un intervento mirato e la casa è stata messa in sicurezza. Non sono chiare le cause del rogo, sono in corso gli accertamenti per stabilire cosa l'abbia provocato, forse un cortocircuito.