in foto: Foto di repertorio

Litiga con la madre per soldi poi, da fuoco a casa. Un 44enne di Mentana è stato arrestato per il reato di incendio aggravato. È successo ieri pomeriggio 23 luglio. Il palazzo, in via Triventi 72, è andato rapidamente a fuoco, a dare l'allarme sono stati i condomini che hanno chiesto aiuto e l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagare al di fuori delle quattro mura e hanno distrutto completamente il secondo piano, danneggiando anche i piani limitrofi che sono stati dichiarati inagibili. Sono state sgomberate tre famiglie, sistemate provvisoriamente in strutture messe a disposizione dal Comune. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette ed è stato portato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Distrutto il secondo piano

I carabinieri arrivati sul posto hanno visto le fiamme fuoriuscire dal secondo piano della palazzina dislocata du tre livelli e hanno fatto evacuare l'edificio mettendo in sicurezza l'area. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine l'uomo, ubriaco, dopo un violento litigio con la madre, l'aveva minacciata di darle fuoco a casa. Il figlio le aveva chiesto in fatti, per l'ennesima volta, del denaro e la donna si era rifiutata di concederglielo. Lui ha perso il controllo e ha incendiato l'abitazione, senza pensare al danno che stava provocando. Subito dopo ha cercato di allontanarsi dalla casa ma i carabinieri lo hanno fermato.