Questa mattina è scoppiato un incendio in un garage di via Corso Italia 36 ad Anzio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i soccorsi del 118 per aiutare e medicare eventuali feriti. I pompieri, con l'ausilio di un'autobotte e di un carro autoprotettori, hanno spento le fiamme, divampate nel magazzino dove erano accatastati materiali di vario genere. A quanto si apprende, non ci sarebbero persone ferite a causa del rogo, solo alcuni inquilini che sono state controllati dal personale medico a causa della grande quantità di fumo che si è sprigionata all'interno del palazzo. Tutti stanno bene, nessuno è stato intossicato in maniera grave e nessuno è stato trasferito in ospedale.

Incendio in un garage ad Anzio, accertamenti in corso

In particolare sono stati eseguiti accertamenti su un uomo e suo figlio, un ragazzo con problemi di disabilità, che hanno presentato un principio di intossicazione. Non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Tutte le persone che abitano nella palazzina a cinque piani, sono state evacuate per sicurezza e per consentire ai pompieri di operare e spegnere l'incendio. Non è chiaro cosa sia accaduto nel garage di via Corso Italia 36 e come abbiano fatto i materiali a prendere fuoco. Saranno gli accertamenti a stabilire se sia trattato di un atto doloso o di un incidente. L'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco, ma i residenti della palazzina dovranno aspettare la fine dei rilievi per tornare nei propri appartamenti.