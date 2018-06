in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia ieri sera alla periferia di Roma. Un uomo di 36 anni è morto nell'incendio del suo appartamento in via Sciamanna, zona Torrevecchia. Stando a quanto accertato, il 36enne sarebbe morto asfissiato dal fumo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco e dalla polizia, che nella tarda serata di ieri sono intervenuti nell'abitazione del 36enne, avvolta dalle fiamme. L'incendio, stando alle prime ipotesi degli investigatori, sarebbe divampato per una banale disattenzione: il 36enne avrebbe lasciato accesa una sigaretta, forse perché si era addormentato. Il mozzicone incandescente avrebbe bruciato l'arredamento dell'appartamento e le fiamme si sarebbero poi propagate al resto della casa. La vittima era un cittadino di nazionalità indiana, a quanto pare unico affittuario dell'appartamento. Sulla vicenda indagano adesso i poliziotti del commissariato di Primavalle, che dovranno accertare con chiarezza quanto avvenuto per escludere altre ipotesi diverse da quella di una tragica fatalità.