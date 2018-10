in foto: L’incendio in via Courmayeur a Roma (Foto Vigili del fuoco)

Una persona salvata dalle fiamme e un palazzo evacuato. Questo il bilancio di un incendio divampato questa mattina a Roma, in via Courmayeur. Le fiamme hanno interessato un appartamento al terzo piano di un palazzo al civico 79. L'allarme è scattato poco dopo le 11: sul posto sono giunte sei squadre dei vigili del fuoco, che grazie anche alle autobotti e a un'autoscala hanno subito provveduto a salvare una persona in difficoltà, rimasta intrappolata a causa del denso fumo sprigionatosi nel rogo. Per consentire le operazioni di spegnimento e a fini precauzionali tutto lo stabile, che si trova non lontano da via Cortina d'Ampezzo, nella periferia nord della Capitale, è stato evacuato dai pompieri. Non si segnalano fortunatamente feriti: l'incendio, le cui cause dovranno adesso essere accertate, ha coinvolto però anche gli appartamenti posti ai piani quarto e secondo del palazzo.