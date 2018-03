in foto: I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso

Tragedeia in via Valleombrosa, a Roma Nord, a due passi da via Cortina d'Ampezzo alla Camilluccia. L'allarme è scattato attorno alle 17.30, quando il fumo ha cominciato a uscire da un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro al civico numero 38. Sul posto, oltre le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari, ovviamente i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nell'abitazione.

Nell'incendio, sviluppatosi a partire dalla cucina per cause ancora da stabilire, è morta una donna di 52 anni proprietaria dell'abitazione. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta dall'autorità giudiziaria per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.