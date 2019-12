in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato intorno alle 11 della mattina di oggi, venerdì 6 dicembre, all'interno di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Ogaden 10 a Roma, quartiere Trieste Nomentano. Stando a quanto si apprende, i vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti sul posto e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Il rogo era scoppiato all'interno di una camera e l'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero in altre stanza dell'abitazione. Nel corso dell'intervento è stato soccorso un gatto che si trovava nell'appartamento: è stato salvato, affidato alle cure del suo padrone e poi trasportato presso una clinica veterinaria.

Nessun ferito o intossicato

Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa del fumo e del calore sprigionato dalle fiamme. Non si segnalano feriti o persone intossicate.

Bus in fiamme nella notte

Intorno all'una della scorsa notte, ha comunicato in una nota l'ufficio stampa di Atac, "su un bus fuori servizio senza passeggeri a bordo che stava rientrando nella rimessa di Tor Vergata si e' sviluppato un incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, che però hanno avvolto la vettura. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto l'incendio. La vettura era in servizio da circa 15 anni".