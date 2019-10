Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, a Roma. Un incendio è divampato al terzo piano di un palazzo in zona Portuense. Sul posto, in via Ascanio Rivaldi, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. I pompieri, con il supporto di un'autoscala, hanno tratto in salvo dal palazzo sette persone che abitano nei piani superiori dell'edificio. Le fiamme sono divampate per cause da accertare all'interno di un appartamento al terzo piano e hanno poi raggiunto anche un'abitazione al piano superiore. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere il rogo con l'ausilio di un'autobotte. Le operazioni di spegnimento sono in corso: fortunatamente non si segnalano al momento feriti.

Solo una volta che l'incendio sarà stato spento si potrà capire la causa che lo ha provocato. Le fiamme, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, si sono sprigionare alle 13.15: considerando l'orario non si esclude che possa essersi trattato di un incidente in cucina, anche se è ancora presto per fare delle ipotesi. Dall'appartamento in fiamme si è sprigionata una densa nuvola di fumo nero che ha comprensibilmente fatto spaventare i residenti della zona.