in foto: Rosario Fiorello vive in un attico alla Camilluccia, quartiere di Roma nord

Principio d'incendio in casa di Fiorello alla Camilluccia, Roma nord, nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno. Nell'attico dove vive il presentatore erano in corso lavori di ristrutturazione e c'erano, oltre alla famiglia, alcuni operai. Stando a quanto si apprende, una tenda sul soppalco ha preso fuoco. Rosario Fiorello e i suoi familiari sono rimasti in casa fino a quando l'incendio non è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Un operaio è rimasto intossicato

Pochi danni, ma tanto fumo all'interno dell'appartamento. Uno degli operai è rimasto lievemente intossicato ed è stato soccorso e visitato sul posto dal personale del 118. La causa dell'incendio, secondo quanto riporta l'agenzia Nova, sarebbe un improvviso corto circuito. Non sono state diffuse altre notizie in merito alla vicenda. Fiorello e tutti i suoi familiari sono in buone condizioni di salute.

Nel 2014 Fiorello fu protagonista di un incidente a pochi passi da casa. In via della Camilluccia, mentre era in sella alla sua vespa, investì un anziano di 73 anni. Sia lo showman che l'uomo finirono in ospedale. Fiorello fu ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma con diversi traumi, mentre l'anziano riportò fratture a tibia, perone, bacino e spalla. "Rosario è molto preoccupato per il signore investito, chiede solo di lui. Siamo molto vicini costantemente e quotidianamente a quest'altra famiglia e lo saremo anche dopo", raccontò all'epoca il fratello Beppe.