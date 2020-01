in foto: L’incendio in via dei Gracchi

Incendio in un appartamento in via dei Gracchi, quartiere Prati a Roma. La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia locale di Roma tra le traverse di via Silla e via Ottaviano per consentire l'arrivo dei vigili del fuoco. Al momento i pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenute, oltre a una squadra di vigili del fuoco, anche le pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per il momento non sono note le cause dell'incendio e non sono segnalati feriti. Non sono state diffuse altre informazioni in merito.