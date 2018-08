in foto: Incendio a Ladispoli, morto un 70enne – Foto Vigili del fuoco

Bruciato vivo, avvolto dalle fiamme divampate nella cucina del suo appartamento. Il rogo non ha lasciato scampo a un anziano di 70 anni, il cui cadavere è stato trovato all'interno della casa al terzo e ultimo piano di un palazzo di Ladispoli, litorale nord di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma.

Le fiamme sono state spente dopo alcuni minuti, ma per l'uomo, di nazionalità italiana, non c'è stato niente da fare. Quando i pompieri sono riusciti a entrare dentro l'appartamento, il 70enne era già morto. Come detto l'incendio è divampato in cucina, ma le fiamme si erano propagate anche in altre stanze della casa. L'intervento dei pompieri è stato richiesto intorno alle 12 e 15 in via Livorno al civico 75a. Secondo quanto riporta RomaToday, l'uomo, malato da tempo, avrebbe lasciato una lettera che spiegherebbe i motivi del suo suicidio. L'incendio è divampato quando la moglie della vittima era uscita per fare alcune commissioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ladispoli. Probabile l'ipotesi del suicidio, ma per il momento non ci sono ancora conferme definitive in tal senso.