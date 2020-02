in foto: I vigili del fuoco di Civitavecchia al lavoro per spegnere l’incendio – Foto vigili del fuoco

Incendio in un appartamento al primo piano di un palazzo di quattro in via dell'Orto di Santa Maria a Civitavecchia. Stando a quanto si apprende, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno salvato cinque persone, tra cui due bambini. Tutti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, ma nessuno dovrebbe essere in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco: spento l'incendio

Sul posto, fanno sapere i pompieri in una nota, sono intervenuti due mezzi APS, l'autoscala e il funzionario di servizio. L'incendio è stato spento, ma l'appartamento rimane per ora inagibile. Sconosciute le cause che hanno fatto divampare le fiamme all'interno dell'appartamento. Nelle fotografie diffuse dai vigili del fuoco si vede un pompiere tenere in braccio uno dei due bimbi messi in salvo.