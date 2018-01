Un incendio è divampato nella serata di ieri – giovedì 4 gennaio – nel mercatino dell'usato all'incrocio tra via di Casal del Marmo e via Pietro Mazzucchelli, alla periferia Nord di Roma. Il rogo, che si è propagato velocemente, alimentato dalla gran quantità di materiale all'interno del capannone, è stato spento dopo più di due ore di lavoro dai vigili del fuoco giunti sul posto con diverse squadre e l'ausilio di un'autobotte.

Ancora non sono note le cause dell'incendio. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti né intossicati. La nube di fumo sprigionata dall'incendio ha invaso il quartiere ed era visibile da grande distanza, chiuso il tratto di strada interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento. A causa delle alte fiamme che si sono sprigionate, e per paura che l'incendio si propagasse, è stata evacuata una villetta adiacente alla struttura Sull'episodio è stata aperta un'indagine per appurare cosa sia accaduto.