Un vasto incendio di sterpaglie sta provocando disagi in zona Anagnina. In un'area proprio alle spalle del terminal dei bus e della stazione della metropolitana dove si trova il capolinea della linea A, il rogo scoppiato attorno alle 15.30 sta provocando disagi alla circolazione con le fiamme e il fumo che lambiscono via Vincenzo Giudice. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco che sono a lavoro per circoscrivere e spegnere l'incendio. Il fumo è arrivato anche sul Grande Raccordo Anulare, distante poche centinaia di metri visto che il vento soffia in quella direzione, ed è stata allertata la Polizia Stradale. Al momento regolare la metropolitana e non ci sono chiusure sul GRA.

"Diverse pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un grosso incendio di sterpaglie in via Vincenzo Giudice, all’altezza del capolinea Cotral del terminal Anagnina. Avvisata anche la Polstrada per possibili ripercussioni sulla circolazione veicolare lungo il GRA, nel tratto compreso tra le uscite Tuscolana e Appia", si legge in una nota.