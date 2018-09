in foto: Incendio capannone Nissan in via Tiberina a Capena, Roma Foto Facebook

Incendio nelle campagne di Capena, comune in provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, sarebbe andato in fiamme un capannone della Nissan in via Tiberina all'altezza del chilometro 15.700, pochi chilometri a nord di Roma. Molte ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco si stanno recando sul posto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Ancora le informazioni sull'incendio rimangono frammentarie. Cause ancora sconosciute. Su Facebook i cittadini di Capena parlano di "un incendio enorme". Il fumo nero che si sta alzando dallo stabilimento è visibile anche a chilometri di distanza.

in foto: La mappa. Stabilimento Nissan di Capena, dov’è avvenuto l’incendio

Il Comune di Capena: "Chiudete le finestre"

Su Facebook l'avviso sulla pagina del comune di Capena: "Sta avvenendo in corso un incendio presso la sede Nissan di capena, zona capannoni, si consiglia per precauzione di chiudere le finestre soprattutto per chi abita nelle vicinanze. Sul posto sono già intervenuti Vigili del Fuoco e Protezione Civile . Invitiamo a percorrere strade alternative a quel tratto per motivi di sicurezza".

Per il momento le cause dell'incendio restano sconosciute, come sconosciuti al momento rimangono i materiali che stanno bruciando all'interno del capannone industriale.