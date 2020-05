in foto: Incendio in via della Magliana

Un incendio è divampato in un deposito di automobili all'interno dell'autoparco della polizia in via della Magliana 361. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco dell'Eur, che sta cercando di domare le fiamme. Sul luogo dell'incendio ci sono anche un'autobotte e il carro autoprotettori. Stando a quanto si apprende, non risultano feriti. Avrebbero preso fuoco alcune macchine d'epoca della polizia di Roma.

Ieri incendio in un appartamento alla Borghesiana, un intossicato lieve

Nella mattinata di ieri, martedì 26 maggio, un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Riesi, zona Borghesiana a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Spente le fiamme, i pompieri hanno soccorso il proprietario di casa, un uomo di 40 anni. Il signore è stato accompagnato in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso più vicino. Gli è stata diagnosticata una lieve intossicazione da fumo. L'intera palazzina è stata temporaneamente evacuata e l'appartamento è stato dichiarato inagibile.

Sempre ieri in provincia di Latina, nel territorio del comune di Itri, località Vagnoli, è divampato un rogo in un bosco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Gaeta. Alle operazioni hanno contribuito anche i volontari della protezione civile regionale ed è intervenuto anche un elicottero antincendio. Le fiamme avrebbero bruciato circa 6 ettari di macchia mediterranea e sughereta.