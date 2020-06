in foto: Incendio alla Pineta Sacchetti, Roma – Twitter

Incendio nella tarda serata di ieri alla Pineta Sacchetti, Roma nord. A partire dalle 18 di domenica 21 giugno è divampato un rogo all'interno del parco, aggravato poi dal vento forte che ha alimentato le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma Prati. Un elicottero si è alzato in volo per spegnere l'incendio dall'alto, vista la difficoltà dei mezzi di terra ad arrivare all'interno del parco del Pineto. Le fiamme, scoppiate precisamente precisamente tra via Damiano Chiesa e via Pantaleone Rapino, sono state domate nel corso della tarda serata di ieri. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Incendio a Monteverde, a fuoco un appartamento in viale dei Quattro Venti

Sempre nel corso della serata di ieri è andato in fiamme un appartamento in viale dei Quattro Venti, nei pressi della stazione. Scrive un residente del quartiere su un gruppo Facebook dedicato a Monteverde: "È andato a fuoco un appartamento, completamente distrutto dalle fiamme, parecchi danni anche ad altri appartamenti, è successo in viale 4 venti sopra la pizza a taglio, pizza family". Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo sprigionato dalle fiamme.