in foto: Foto vigili del fuoco

Incendio in un ristorante in pieno centro storico a Roma, a due passi da piazza di Spagna e via del Corso. L'incendio è divampato, per cause ancora da accertare, all'interno del ristorante ‘Al 34' di via Mario De Fiori 34. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e gli operatori del 118. Fortunatamente, però, al momento non risultano feriti o intossicati. I vigili del fuoco informano che il palazzo che ospita l'attività commerciale è di quattro piani.

Roma, incendiato un cassonetto: danni a cinque automobili in sosta

Ieri qualcuno ha dato alle fiamme un cassonetto dei rifiuti di via Sestio Calvino, zona Subaugusta a Roma. Nell'incendio sono rimaste danneggiate cinque automobili in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Nessuno è rimasto intossicato dai fumi sprigionati dall'incendio. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e hanno chiuso la strada per il tempo necessario a spegnere completamente le fiamme. "Il bersaglio è sempre lo stesso: i cassonetti Ama su strada. I danni causati da queste azioni, non ci stancheremo mai di ripeterlo, possono essere enormi, non solo per la raccolta dei rifiuti ma anche per i fumi tossici che si sprigionano e per il propagarsi degli incendi ad auto e palazzi, come successo più volte. La soluzione a questa specie di guerriglia urbana siamo noi cittadini. Se ci ritroviamo testimoni di una follia simile, segnaliamolo al più presto alle autorità: ne va del bene di tutti", ha scritto il presidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco.