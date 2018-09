Attimi di tensione al Policlinico Umberto I di Roma per un incendio divampato nella notte in un ripostiglio del sottoscala al piano terra, nel reparto di Chirurgia III. Il personale ha notato del fumo fuoriuscire dal locale e ha dato subito l'allarme, intorno alle 4 del 22 settembre, attivando la macchina d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato due piani della struttura. I pazienti sono stati trasferiti in altri reparti in attesa dello spegnimento dell'incendio e della messa in sicurezza dell'area. Secondo le informazioni ricevute, pare che le fiamme si siano generate per cause accidentali. Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza grave.

Incendio al policlinico Umberto I

Ultimate le attività di spegnimento e messa in sicurezza del vano interessato dalla combustione, le aree dei piani coinvolti (primo e secondo) sono state rese in un primo momento inagibili. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto, oltre ai pompieri è intervenuta la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale.