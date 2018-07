Incendio al Policlinico Umberto I, evacuati i pazienti. Il direttore: “Piccolo incendio, nessuna interruzione”

“L’incendio è stato assolutamente di piccole dimensioni e di origine né colposa né dolosa. Sulla base degli accertamenti e delle rassicurazioni dei Vigili del Fuoco non si è reso necessario sospendere le attività della Clinica. Esclusivamente a fini precauzionali si è provveduto a spostare in via temporanea alcuni pazienti”, ha commentato il Direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma.