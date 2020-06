Un incendio si è sviluppato al Ministero del Lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno. I palazzi intorno sono stati evacuati, al momento i Vigili del Fuoco sono all'opera per mettere in sicurezza l'area e domare le fiamme. L'operazione è ancora in corso, non è chiaro cosa sia stato a scatenare le fiamme e se ci siano persone all'interno del palazzo. I pompieri stanno entrando nello stabile con i caschi e l'ossigeno. A quanto si apprende, il rogo si sarebbe scatenato dopo le 17: decine le persone in questo momento in strada che stanno seguendo le operazioni, mentre i palazzi intorno sono stati evacuati. Su via Flavia è visibile una nube di fumo nero che sovrasta il ministero del Lavoro: ignote le dimensioni dell'incendio e la sua estensione, così come non è ancora chiara – lo sarà nelle prossime ore – l'entità dei danni riportati nello stabile.