in foto: Le immagini dell’incendio al mercato di piazza dei Tribuni al Quadraro

Incendio nella notte al Quadraro. Le fiamme sono divampate all'interno del mercato rionale di piazza dei Tribuni. Il rogo è scaturito poco prima della mezzanotte. A bruciare, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un chiosco di fiori. Mentre l'entità dell'incendio aumentava, un odore acre si sprigionava tutt'intorno, fino ad arrivare agli edifici circostanti. La luce del fuoco ha illuminato la piazza come un'enorme torcia, facendo affacciare i residenti dalle finestre dei palazzi, che spaventati, hanno dato l'allarme.

Incendio al mercato rionale di piazza dei Tribuni

I cittadini hanno fotografato e ripreso la scena, mentre le fiamme avvolgevano gli stabili e una colonna di fumo si alzava in cielo al di sopra del quartiere. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito dei boati. Grande spavento anche per gli automobilisti di passaggio, che hanno deviato il loro percorso allontanandosi dal fuoco o che hanno proseguito dritto, ben attenti a tenersi lontani dal mercato.

Nessun ferito

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del vicino distaccamento. I pompieri hanno lavorato sul posto per tentare di domare le fiamme con l'aiuto di un'autobotte e scongiurare che si estendessero. Terminate le operazioni di spegnimento, la situazione è tornata progressivamente alla normalità e i residenti sono rientrati nelle loro case. Fortunatamente da quanto si apprende non risultano feriti né intossicati.