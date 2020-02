Un incendio ha devastato una frutteria in viale Marco Fulvio Nobiliore 56. Il rogo è avvenuto questa notte intorno alle 2: sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II, intervenuti tempestivamente per domare l'incendio. Purtroppo, nonostante la celerità dell'intervento, la frutteria è stata distrutta completamente dalle fiamme e i locali sono stati dichiarati inagibili dai pompieri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Cinecittà per le indagini e i rilievi del caso. Da quanto si apprende il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un incidente, un corto circuito interno che ha fatto sviluppare le fiamme all'interno della frutteria. Il negozio, gestito da un cittadino del Bangladesh residente da anni a Roma, non può per ora continuare la sua attività di vendita al pubblico a causa dei danni causati dall'incendio.

A fuoco cartiera in via della Falcognana

Un incendio ha devastato un'altra attività commerciale martedì 25 febbraio in via della Falcognana, all'estrema periferia sud della capitale. A prendere fuoco, il sito di un'azienda che si occupa del recupero e del riciclo della carta: per spegnere il rogo sono dovute intervenire sette squadre dei Vigili del Fuoco che, con l'ausilio di diverse autobotti e di un carro schiuma, hanno domato le fiamme che hanno coinvolto un'area di 10mila metri quadrati. La colonna di fumo nero generata dall'incendio è stata visibile a diversi chilometri di distanza. Oltre ai mezzi dei pompieri sono intervenute in supporto anche le autobotti del Comune per evitare che l'incendio si allargasse ulteriormente.