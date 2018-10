in foto: L’intervento dei vigili del fuoco nella casa in fiamme ad Aprilia

Incendio in casa ad Aprila. In fiamme un appartamento in via del Poggio, dove questa mattina 3 ottobre sono intervenuti i vigili del fuoco. A dare l'allarme i vicini che hanno notato del fumo e odore di bruciato provenire da dietro la porta e che, insospettiti, intorno alle 8.40 hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i pompieri hanno lavorato per domare il rogo, che è divampato all'interno della cucina. Non è chiara la dinamica dell'accaduto: le fiamme, scaturite probabilmente in modo accidentale, hanno interessato alcuni elettrodomestici e danneggiato parte del tetto in legno.

Bruciati anche parte dell'intonaco e alcuni mobili. L'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido e ha scongiurato che il fuoco si propagasse in tutto l'appartamento e nel resto del palazzo, con seri danni alla struttura. Al momento dell'accaduto non era presente nessuno all'interno dell'appartamento.