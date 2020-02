Questa mattina un incendio è scoppiato a Roma Nord, nella zona di Vigna Stelluti. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono accorse sul posto intorno alle 8.30 per domare le fiamme, scoppiate in un appartamento al terzo piano di un condominio in largo di Vigna Stelluti. Le strade sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di soccorso, sul posto – oltre ai pompieri – anche la polizia. Tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale, mentre un cane sarebbe morto a causa del fumo sprigionato dall'incendio. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero iniziato a divorare l'appartamento questa mattina: l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, si sono subito precipitati nell'abitazione con un'autoscala per spegnere il rogo e verificare cosa fosse accaduto. Accedere dall'ingresso principale del condominio, era infatti impossibile. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare: saranno le indagini a stabilire se si tratta di un episodio doloso o di un rogo scatenato da un incidente domestico.

Incendio a Vigna Stelluti, strada chiusa e traffico impazzito

I disagi al traffico nella zona di Vigna Stelluti sono notevoli. A causa dell'incendio diversi automobilisti sono rimasti imbottigliati nelle strade, e sui social sono in molti a consigliare di non passare per le strade del quartiere, onde evitare di rimanere bloccati e intasare ancora di più il traffico. Gli attimi prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine sono stati immortalati da diversi video impressionanti: nelle immagini registrate si vedono le fiamme uscire dall'appartamento, e il fumo invadere i piani superiori a quello dell'appartamento devastato dal rogo.