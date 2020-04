Grave incendio questa mattina nel quartiere di Torre Maura, dove una palazzina di via delle Pispole ha preso fuoco verso le 8. A quanto si apprende una persona sarebbe rimasta intossicata e sarebbe stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio per accertamenti e per ricevere le cure del caso. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme. Sul posto, per spegnere l'incendio, i Vigili del fuoco e i poliziotti dei commissariati Prenestino, Romanina, Tuscolano. Il rogo sembra aver interessato due appartamenti, uno al primo e uno al secondo piano. Non è chiaro quali altri danni abbia subito la palazzina.