Incendio a Torpignattara. Le fiamme sono divampate questa mattina, intorno alle ore 8.30 in via Pietro Rovetti 41. Ad andare a fuoco, un appartamento al primo piano di un palazzo. Una donna di 60 anni è rimasta intrappolata e i pompieri l'hanno tratta in salvo, portandola fuori da casa sua. Secondo le informazioni ricevute, la vittima è rimasta intossicata dal fumo provocato dal rogo. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata portata in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio. Momenti di paura per i residenti che hanno dato segnalato l'emergenza. Sul posto, allertati dalle chiamate dei cittadini, sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino, e il commissariato Torpignattara della Polizia.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e per scongiurare che si propagassero al resto dell'edificio. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso, ancora da stabilire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni pare che il rogo sia scaturito da un materasso che ha preso fuoco proprio nella casa della donna. Non sono state coinvolte altre persone e non è stato necessario evacuare l'edificio.