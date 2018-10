in foto: Foto di Roberto Torre

Incendio a Tor Sapienza questa mattina, sabato 13 ottobre. In fiamme una montagna di rifiuti accatastati ai lati di via Guglielmo Sansone, nei pressi di via Collatina, periferia Est di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. A segnalare l'incendio che è divampato in una bellissima giornata di sole, sono stati i residenti. "Abbiamo visto una colonna di fumo nero alzarsi in cielo e un odore acre e abbiamo capito subito che qualcosa stesse prendendo fuoco". I rifiuti abbandonati lungo la strada, secondo quanto si apprende dai cittadini "provengono da una bonifica parziale della zona e sono stati lasciati lì". La strada era stata chiusa per tre settimane "per via di un allagamento dovuto alla pioggia e alle elettropompe non funzionanti – ha spiegato un residente contattato da Fanpage – oltre al fatto che dal campo nomadi adiacente usciva liquame in grande quantità perché le fogne erano otturate e nelle stesse sono stati trovati pezzi di motore, stracci, copertoni, di conseguenza una montagna di rifiuti invadeva la strada insieme al fango. Purtroppo combattiamo con questo degrado e roghi tossici da una vita".

Sulla strada poi, sono stati fatti dei lavori, come la verniciatura delle strisce pedonali ma "nessuno ha tolto i rifiuti da lì". Intanto i residenti si sono barricati in casa, chiudendo le finestre e infastiditi dall'accaduto. "Fumerà ancora per molto perché il fuoco decanta da sotto i rifiuti – continuano – Chi ha messo lì tutta questa mondezza?".