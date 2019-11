in foto: L’intervento dei vigili del fuoco a Tor Bella Monaca

Incendio a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma. Le fiamme sono divampate intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 17 novembre, giornata di maltempo e allerta meteo nella Capitale e nel Lazio. Ad andare a fuoco un appartamento al secondo piano di via Giovanni Battista Scozza. Paura per i residenti che hanno notato fiamme e una nube di fumo nero fuoriuscire dall'abitazione e che hanno dato subito l'allarme, richiedendo l'intervento urgente dei pompieri. I vigili del fuoco hanno salvato due persone, prelevandole dall'abitazione, poi soccorse dai paramedici arrivati in ambulanza a supporto dei pompieri, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Fiamme in un appartamento a Tor Bella Monaca: l'intervento dei vigili del fuoco

Erano circa le ore 13 quando tre squadre dei pompieri del Comando di Roma, ricevuta la segnalazione di un incendio in corso all'interno di un'abitazione, sono intervenute all'altezza del civico 17, servendosi di un'autoscala per raggiungere l'appartamento. I vigili del fuoco hanno lavorato sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, che ha subito danni a seguito dell'incendio. Ora i pompieri stanno cercando di capire cosa abbia provocato il rogo, le cui cause non sono state ancora rese note con chiarezza.

L'incendio danneggia il palazzo in via Scozza

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno infatti dichiarato inagibile il secondo e il terzo piano del palazzo per importanti lesioni strutturali del solaio. I due residenti soccorsi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.