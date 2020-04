Un incendio è divampato questa notte a Tor Bella Monaca, in viale Santa Rita da Cascia 90, intorno alle 3.30. A prendere fuoco è stato il vano contatori delle utenze elettriche che si trova al piano seminterrato della palazzina di 14 piani di proprietà dell'Ater. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco con diverse squadre, gli agenti della Polizia Locale e gli operatori del 118. A causa del rogo la palazzina ha subito un black out, spaventando le persone che abitano nello stabile che sono state subito evacuate in via precauzionale. Si tratta di circa 70 famiglie e di un uomo trovato a dormire in un box auto dello stabile. A quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto ferito, e la struttura non dovrebbe essere danneggiata in modo grave.

Incendio a Tor Bella Monaca, indagini sulle cause

Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l'incendio scoppiato nella notte nella Torre al civico 90. Secondo i primi accertamenti le fiamme si sarebbero generate a causa di un corto circuito nel quadro elettrico, da cui è partito anche il blackout. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, alla polizia locale e al 118, anche i tecnici di Acea Luce e Italgas per il ripristino dei servizi. Non si conoscono ancora i tempi per la riparazione del guasto, ma gli operatori sono al lavoro per far tornare la situazione alla normalità il primo possibile. Disagi ovviamente si sono creati per le famiglie che sono state evacuate, spaventate per essere state svegliate nel cuore della notte e fatte uscire velocemente di casa: un'operazione necessaria per la loro incolumità, ma che inizialmente ha spaventato i residenti di Tor Bella Monaca, preoccupati per l'incendio.