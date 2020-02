in foto: Immagine di repertorio

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via della Pineta Sacchetti a Roma. Il rogo è scaturito nella serata di oggi, giovedì 13 febbraio, all'altezza del civico 85. A rimanere coinvolta una settantaquattrenne, che è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli. Non è ancora noto cosa abbia provocato l'incendio, forse una sigaretta lasciata accesa. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme scaturite all'interno dell'abitazione. I pompieri hanno tratto in salvo la donna durante le operazioni di spegnimento, per poi consegnarla al personale sanitario del 118, che l'ha trasferita nel nosocomio di Roma Nord. Arrivata in pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che le hanno prestato le cure necessarie. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.