in foto: Immagine di repertorio

Bus Atac in fiamme a Roma. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 5.30 di questa mattina, martedì 12 novembre. Secondo le informazioni apprese ad andare a fuoco è stata una vettura di una linea notturna senza passeggeri a bordo, destinata a tornare nella rimessa, dopo il servizio prestato durante le ore precedenti. L'autobus stava percorrendo via del Fosso della Magliana, che collega l'omonimo quartiere al Portuense-Corviale, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco.

Bus in fiamme alla Magliana

A dare l'allarme il conducente del veicolo che ha notato del fumo provenire dal veicolo e che, allarmatosi, è riuscito a uscire in tempo dalla postazione di guida e ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Il dipendente dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico della Capitale ha cercato di arginare le fiamme come meglio poteva e nel frattempo ha chiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti sul posto per dare il via alle operazioni di spegnimento ed evitare che si propagassero nell'area circostante.

Atac: "Nessun ferito, bus distrutto"

Da quanto si apprende non risultano fortunatamente feriti e l'incidente non ha avuto risvolti gravi, anche perché a bordo della vettura in quel momento non viaggiavano passeggeri. come si apprende da una nota diramata da Atac tuttavia a seguito del rogo, il mezzo è andato completamente distrutto, avvolto dalle fiamme e ridotto ad una carcassa inutilizzabile di lamiere.