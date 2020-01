in foto: Immagine di repertorio

Incendio in via dei Prati Fiscali a Roma. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio. L'allerta è scattata a partire dalle ore 7.30, quando i residenti hanno udito un boato, per poi notare successivamente lingue di fuoco e una fitta nube di fumo provenire dall'edificio. Il rogo è partito da un cero votivo acceso su un balcone. Secondo le informazioni apprese, inavvertitamente, la fiammella ha dato fuoco a una struttura in legno e ha raggiunto la caldaia, provocando un'esplosione. Le fiamme si sono propagate ulteriormente. A dare l'allarme i residenti, che hanno chiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco. L'incendio si è diffuso in breve tempo, lambendo l'appartamento e avvolgendolo in breve tempo. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono intervenuti i pompieri, che hanno lavorato per domare il rogo.

Incendio con esplosione a Prati Fiscali: evacuato l'intero edificio

Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno evacuato l'intero palazzo in via precauzionale, per intervenire in sicurezza. Estinte le fiamme, i vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'abitazione per il sopralluogo di rito, valutando i danni riportati dai locali. A seguito dei controlli l'appartamento risulta inagibile. Fortunatamente non ci sono feriti né intossicati. Presenti oltre ai pompieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene, che hanno assistito le persone scese in strada, in attesa che terminasse l'intervento per rientrare nelle proprie abitazioni.