in foto: Foto via Facebook Mattia Roberti

Un incendio scoppiato attorno alle 20.30 della serata di ieri – mercoledì 3 giugno – ha completamente distrutto l'ultimo piano di un palazzo in via Busiri Vici nel quartiere di Monteverde. Secondo diversi testimoni prima delle fiamme si sarebbe sentita un'esplosione. Sul posto sono giunte dieci squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio ed evacuato tutto il palazzo. Sono giunte anche due ambulanze del 118, ma per fortuna c'è stata tanta paura ma nessun ferito o intossicato, mentre le pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso il perimetro dell'isolato per permettere che le operazioni di spegnimento si svolgessero nella massima sicurezza. "Verso 20,30 ho dapprima sentito uno scoppi , mi sono subito affacciato da casa e ho visto tanto fumo nero e pochi istanti dopo le fiamme che sono divampate e in pochissimo tempo sono diventate molto alte . C’erano due uomini su quel terrazzo, evidentemente in difficoltà, … spero che stiano bene", scrive Augusto sul gruppo Facebook "Monteverde – Roma", raccontando le prime fasi dell'incendio.

Fumo nero visibile a chilometri di distanza

Ancora da chiarire le cause dell'incendio che ha completamente distrutto l'attico, abitato da una signora, ora inagibile. Quel che è certo è che le fiamme hanno divampato velocemente e violentissime, facendo innalzare alte lingue di fuoco e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Allarme in tutto il quartiere che ha assistito con ansia alle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco che sono intervenuto con autobotti e autoscale.