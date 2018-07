Provvidenziale e determinante l'intervento del personale dei Vigili del fuoco di Latina nell'estinzione di un principio di incendio che ha interessato, alle ore 15 circa di oggi, sabato 28 luglio, un deposito di rifiuti e materiali speciali nella zona industriale di Latina scalo.

Il dispositivo di soccorso inviato, composto da una squadra e due autobotte in appoggio, ha permesso di estinguere, in brevissimo tempo, l'incendio che aveva interessato i materiali ammassati nel piazzale dell'azienda. L'attività si è poi concentrata sul cosiddetto smassamento e sullo spegnimento dei vari cumuli di materiale per ricondurre le aree alle originarie condizioni di sicurezza. Non si hanno notizie di danni a persone.