Un violento incendio si è sviluppato a La Storta, in via Eligio Possenti causato dall'esplosione di una bombola del gas presente nel garage di una palazzina a nord di Roma. È successo oggi, intorno alle ore 15. Secondo le informazioni ricevute ci sono due feriti: si tratta di una persona che abita al primo piano del palazzo e del pompiere che è intervenuto per salvarlo. Paura tra i residenti che hanno visto alzarsi fiamme e fumo e sono scesi in strada.

Esplodono due bombole del gas

Secondo le prime informazioni apprese, l'incendio sarebbe divampato a causa di una fuga di gas da una bombola conservata nel garage di un palazzo in zona Cerquettache alimentava la fiamma di una saldatrice. Fortunatamente, la persona che stava utilizzando la fiamma non è rimasta ferita. L'esplosione ha generato fiamme al piano terra che si sono poi velocemente propagate ai piani superiori, fino a raggiungere gli appartamenti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per domare l'incendio e scongiurare che si diffonda al resto della struttura. La palazzina coinvolta nel rogo è stata fatta evacuare e le persone messe in sicurezza. I due feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

Incendio nel quartiere Massimina

I vigili del fuoco sono impegnati a domare un altro incendio di grandi dimensioni che sta interessando una vasta area verde incolta nel quartiere Massimina, nei pressi di via Gioele Solari e via Tomasino D'Amico. Le fiamme sono vicine alle abitazioni.