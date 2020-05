in foto: Incendio al teatro tenda di Centocelle – Foto Facebook Sei di Centocelle se…

Incendio in corso al teatro tenda abbandonato di Centocelle, Roma. Tante le segnalazioni da parte dei cittadini per il fumo nero e il forte odore di bruciato. Un residente scrive: "Sono passato adesso e ci sono molti pompieri. Da quello che ho visto l’incendio è scoppiato nell’area dell’ex teatro e del circolo bocciofilo. Non in via Lombardi ma all’interno. Questa mattina altro incendio nei pressi del Forte Prenestino!". Non si segnalano feriti, per il momento.

Incendio al teatro tenda

Il Teatro Tenda Nuovo Pianeta è chiuso da anni e si trova sull’area di Parco Somaini, tra Via Anagni, Via dei Gordiani, via Belmonte Castello, Via Romolo Lombardi, Viale della Primavera). All'interno ci vivrebbero alcuni senzatetto. Questa mattina, intorno alle 12, un altro incendio è scoppiato in via Grotta di Gregna nel IV Municipio. Sul posto sono intervenuti i pompieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.