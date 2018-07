Incendio in pieno centro a Castel Madama. È successo oggi 3 luglio intorno alle ore 14 nel Comune dell'area metropolitana di Roma Capitale, a nord di Tivoli, tra Lazio e Abruzzo. Un camion è stato invaso dalle fiamme su via Roma, la strada che attraversa il paese. Il rogo è divampato in prossimità delle case, creando paura tra i passanti e i residenti. Le persone che abitano nei palazzi vicino al punto esatto dove è scoppiato l'incendio sono scese in strada, chiudendo le finestre delle loro abitazioni. Al momento "Non è possibile avere una stima dei danni arrecati alle abitazioni, ai negozi e alle auto in sosta" è quanto ha fatto sapere il Comune di Castel Madama. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area e i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni ricevute dalle forze dell'ordine non risultano feriti. Non è chiara la dinamica dell'accaduto: sembrerebbe che il camion abbia preso fuoco per cause ancora sconosciute e in fase d'accertamento.

Incendio a Castel Madama

Il Comune di Castel Madama a seguito dell'incendio ha informato i cittadini dell'accaduto con una nota, diffusa poi sui social network: "Un camion ha preso fuoco mentre transitava alle ore 14 su via Roma a Castel Madama – così si legge sulla pagina Facebook – Pochi minuti dopo la strada era avvolta da un intenso fumo nero. Immediato l'intervento dei Carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area e deviato il transito dei veicoli. Nessun ferito. Vigili del fuoco sul posto per spegnere le fiamme" e raccomanda ai residenti la massima attenzione.